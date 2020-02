Danas će u Bosni i Hercegovini prijepodne biti pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim časovima u Bosni većinom sa susnježicom ili snijegom, u nizinama može padati i kiša. U Hercegovini uglavnom kiša.

Od sredine dana prema večernjim časovima očekuje se smanjenje oblačnosti. Krajem dana doći će do novog naoblačenja.

Vjetar će biti slab do umjerene jačine, zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Poslijepodne vjetar mijenja smjer na jugo koje će tokom noći jačati i očekuju se jaki, lokalno i olujni udari.

Jutarnja temperatura će iznositi od -2 do 4, na jugu do 6, a najviša dnevna od 5 do 10 stepeni.

U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme, prijepodne sa susnježicom ili snijegom. Jutarnja temperatura iznosiće od -1 do 1, a najviša dnevna od 5 do 7 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.