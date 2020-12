U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno oblačno, sa kišom u većini zemlje.

Ponegdje na jugu mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Na planinama sa susnježicom i snijegom. Intenzivnije padavine se očekuju na jugu i jugozapadu.

Vjetar će biti slab do umjeren, južni i jugozapadni.

Najniža jutarnja temperatura iznosiće od 2 do 8, na jugu od 7 do 11, a najviša dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni.

U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Jutarnja temperatura iznosiće od 2 do 4, a najviša dnevna od 6 do 8 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.