U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slaba kiša je moguća ponegdje u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne.

Prijepodne će puhati slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar, a poslijepodne će skrenuti na sjeverni smjer. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu od 8 do 13, a dnevna od 13 do 19 stepeni.

U Sarajevu će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 5, a dnevna oko 14 stepeni.

Biometeorološke prilike će biti povoljne.

Nakon prohladnog jutra, mjestimično uz maglu, danju će otopliti i bit će ugodnije, sa više sunca.

Tegobe kod osjetljivih osoba djelimično će se umanjiti. Poželjno je dan provesti na otvorenom, po mogućnosti van gradskih sredina, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.