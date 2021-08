U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar će biti slab do umjeren, u Hercegovini i jugozapadnim područjima Bosne jugozapadni, u ostatku zemlje sjeveroistočni.

Najniža jutarnja temperatura iznosiće od 12 do 18, na jugu do 24, a najviša dnevna od 25 do 31, na jugu do 34 stepena.

U Sarajevu će biti sunčano. Jutarnja temperatura iznosiće od 12 do 14, a dnevna od 28 do 30 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.