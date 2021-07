U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar će biti slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura iznosiće od 12 do 17, na jugu zemlje do 22 stepena.

Najviša dnevna temperatura će iznositi od 25 do 30, na jugu zemlje do 33 stepena.

U Sarajevu će biti sunčano, sa malom do umjerenom oblačnosti. Jutarnja temperatura će iznositi od 11 do 13, a najviša dnevna od 27 do 29 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.