“Obični građevinski radnik kreće se od 1000 pa naprijed i to je najniža plata, majstori su do 2000 i to je neto plata.Niko nije rekao da je plata problem, problem im je politička situacija, zdravstvena, školstvo je u velikim problemima. Odlaze zbog budućnosti svoje djece najviše,” kazao je vlasnik građevinske firme Emir Pjanić.