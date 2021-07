U Bosni i Hercegovini danas se očekuje djelomično vedro. Rijetko je moguća kratkotrajna kiša u Bosni. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) navode da će najviša dnevna temperatura zraka uglavnom biti između 30 i 35.

U Sarajevu se očekuje djelomično vedro. Najviša dnevna temperatura zraka oko 32 stepena Celzijusa.

U utorak se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 22, na jugu zemlje do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje do 37 stepeni.

U srijedu u BiH pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 22, na jugu zemlje do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stepeni.

U četvrtak takođe pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 17 i 22, na jugu zemlje do 26 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni.