U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

U jutarnjim časovima i dio prijepodneva slaba kiša je moguća ponegdje u Hercegovini i na zapadu Bosne. Poslijepodne kiša se očekuje na istoku, sjeveru i sjeveroistoku Bosne. U večerenjim časovima bez padavina, samo ponegdje na istoku može biti slabije kiše ili pokoja pahulja snijega.

Vjetar umjeren, a tokom dana na momente i pojačan, u skretanju na sjeverni smjer. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu i sjeverozapadu zemlje od 7 do 11, a najviša dnevna od 10 do 16 stepeni.