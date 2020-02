U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme.

Nešto više oblaka očekuje se u zapadnim i sjeverozapadnim djelovima. Po kotlinama Bosne moguća je magla ili niska oblačnost.

Vjetar će biti slab, južnog smjera.

Jutarnja temperatura iznosiće od -3 do 3, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna od 7 do 13, na jugu do 16 stepeni.

U Sarajevu će biti umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U kotlinskim djelovima moguća je magla ili niska oblačnost.

Najniža jutarnja temperatura će iznositi od -2 do 1, a najviša dnevna od 7 do 9 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.