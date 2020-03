U Bosni i Hercegovini se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku. Tijekom dana postupno pojačanje naoblake.

U večernjim satima u većem dijelu Bosne se očekuje kiša. Vjetar prije podne slab jugozapadni, a poslijepodne slab do umjeren sjeveroistočni.

U drugom dijelu dana na sjeveroistoku Bosne su mogući jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu od 9 do 13, a dnevna od 15 do 21 Celzijeva.