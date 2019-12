U Bosni se danas očekuje pretežno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti na sjeveru, dok će u Hercegovni biti malo do umjereno oblačno i sunčano.

U jutarnjim satima i dijelu prijepodneva u Bosni će uglavnom biti bez padavina. Tokom dana u centralnim i istočnim područjima Bosne s kišom i susnježicom u nizinama, a u višim područjima sa snijegom.

Vjetar slab do umjeren, sjevernog smjera, a u Hercegovini slaba bura. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu od 4 do 8, a najviša dnevna od 3 do 10, na jugu od 7 do 12 stepeni.

U Sarajevu će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana će biti s kišom ili susnježicom. Jutarnja temperatura 2, a najviša dnevna oko 5 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Uz stabilnije vremenske prilike, biometeorološka prognoza je relativno povoljna, za veći dio zemlje.

U centralnoj i istočnoj Bosni duže zadržavanje naoblake i povremene slabije padavine kod hroničnih bolesnika i meteoropata mogu dovesti do jačanja tegoba. Preporučljivo je posvetiti pažnju prikladnom odijevanju i zaštiti od niskih temperatura.

Opća slika će biti ljepša u Hercegovini i na jugozapadu, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.