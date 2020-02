U Bosni će danas biti pretežno oblačno, dok se u većem dijelu Hercegovine očekuje sunčano vrijeme.

U jutarnjim časovima moguća je kiša u nižim, centralnim i istočnim područjima, a u višim se očekuje snijeg. U drugoj polovini dana doći će do postepenog razvedravanja.

Vjetar u Bosni će biti slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura koja će poslijepodne oslabiti.

Najniža jutarnja temperatura iznosiće od 0 do 4, na jugu zemlje do 8 stepeni. Najviša dnevna temperatura će iznositi od 6 do 11, na jugu zemlje do 15 stepeni.

U Sarajevu će veći dio dana biti pretežno oblačno, a u večernjim časovima se očekuje razvedravanje.

Najniža jutarnja temperatura u glavnom gradu BiH iznosiće od 1 do 3, a najviša dnevna od 5 do 7 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.