Na području lokaliteta Kamenje, mjesto Dobošnica u Općini Lukavac građani su pronašli dva stećka, a istoričari su potvrdili da su autentični srednjovjekovni nadgrobni spomenici. Poseban značaj je u činjenici da lukavački kraj nema mnogo ovakvih spomenika kulture.

Ogromno kamenje u šumi decenijama ranije, privlačilo je pažnju mještana ovog nekada bogato naseljenog kraja. Zbog iseljavanja, prvo nakon jakog zemljotresa 1974. godine, a kasnije i ratnih dejstava, šuma je zarasla, a kamenju se izgubio trag. Grupa mladih entuzijasta, okupljena oko Udruženja „Dobošnica“ uspjela je u dugogodišnjoj potrazi, a utvrđeno je da su kamenja čudnovatog oblika i veličina ipak stećci.

NERMIN HADŽIMUSIĆ, Zavod za zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona

Pomoć u potrazi za preostalim stećcima mogli bi pružiti stariji stanovnici ovoga kraja. Neki od njih se sjećaju postojanja barem još tri stećka. Iako kao dijete nije znao o čemu se radi, Seudin Bašanović se sjeća da je ogromno kamenje svima bilo interesantno. Upravo zbog otkrića da se radi o stećcima, prvi je put nakon 24 godine na svom posjedu.

SEUDIN BAŠANOVIĆ, mještanin

„Mi smo bili radoznali zbog čega je to veliko kamenje ovdje, jer sastav zemljišta nije takav da bi to kamenje moglo da bude često. Neka legenda je, tako se pričalo, da su to okamenjeni svatovi, kao da neki od roditelja nisu bili zadovoljni ženidbom ili udajom i prilikom povratka svatova desilo se to da su se oni okamenili na ovom lokalitetu“.