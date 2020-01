Proizvođači duvana u Semberiji i Posavini najavili su protest 7. februara.Konačna odluka biće donesena na sastanku proizvođača i organizatora proizvodnje početkom sljedećeg mjeseca. Tvrde da Uprava za indirektno oporezivanje – Regionalni centar Tuzla, uvodi pravilnike, koji se kose sa zakonima o duvanu i PDV-u, te traže da pređu u nadležnost Regionalnog centra Banjaluka i Ministarstva finansija Republike Srpske.

Duvanari Posavine i Semberije za početak februara najavljuju protest i krivične prijave. Naime, organizatori proizvodnje i proizvođači tvrde da im je Regionalni centar Tuzla Uprave za indirektno oporezivanje nametnuo izmišljene osnovice za obračun PDV-a.

SEMBERIJA DUVAN

U FEBRUARU PROTEST DUVANARA

ČEDO GOTOVČEVIĆ, direktor a. d. “Duvan”, Bijeljina

“Mi smo imali kontrolu u februaru 2018. Godine, a oni su godinu i po nakon toga izdali rješenje.To je pdv na neotkupljene količine, gdje nas terete da nismo otkupili sve količine duvana od ljudi. Mi ne možemo otkupiti količine duvana koje se dovezu.Još jedan nelogičniji potez je oporezivanje na odnosu neprijavljene proizvodnje gdje oni su pod to podveli da smo mi dali više sjemenki proizvođačima pa te sjemenke su trebale dati toliko rod, pa razlike obračunaju nama PDV.”

Kako kažu, cilj im je da se kontrola centralizuje i da svi pređu u nadležnost samo jednog centra, u Banja Luci.

TRAŽE IZUZEĆE UIO RC TUZLA

ČEDO GOTOVČEVIĆ, direktor a. d. “Duvan”, Bijeljina

Bez organizatora proizvodnje, nema ni proizvodnje, jer je uzgoj duvana skup posao, kaže Dragan Jović iz Srednje Čađavice koji se uzgojem baviskoro pola vijeka.

BEZ ORGANIZATORA, NEMA PROIZVODNJE

DRAGAN JOVIĆ, proizvođač duvana

“Sigurno da se neko namjerio da uništi jedinu organizovanu proizvodnju na ovom području.“Nećemo ga moći ni saditi duvan ako se ugasi duvan, ne može bez ugovorene proizvodnje se to ne može ni raditi, a to mi proizvođači što smo uložili, sušnice, to samo možemo na otpad, šta ja imam od toga”.