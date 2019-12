U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme. U ostatku BiH sunčano, uz postepeno naoblačenje u drugom dijelu dana ili u noći.

Poslijepodne ili u večernjim satima u Hercegovini i na zapadu Bosne je moguća kiša.

Vjetar slab, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura kretat će se od -3 do 3, na jugu od 6 do 10, a dnevna od 6 do 11, na jugu do 14 stepeni.

U Sarajevu će biti sunčano uz postepen porast naoblake poslijepodne i u večernjim satima. Jutarnja temperatura iznosit će oko 1, a dnevna oko 8 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.