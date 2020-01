U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje, uglavnom, sunčano.

U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle i niske naoblake. Vjetar slab, veći dio dana jugozapadni.

Jutarnja temperatura od -3 do 2, na jugu od 3 do 7, a dnevna od 4 do 10, na jugu od 9 do 13 stepeni.

U Sarajevu u višim dijelovima grada pretežno sunčano, a u nižim i padinskim s maglom ili sumaglicom. Jutarnja temperatura oko -1, a dnevna oko 6 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.