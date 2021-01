U posljednja 24 sata zabilježeno je 379 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 4058.

Među njima je 1761 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 147 pacijenata.

Preminulo je 28 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno su zabilježene 224954 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih je 4616 preminulo, ukupno se oporavilo 216280 osoba od toga 1004 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji su trenutno 17382 osobe.

Do danas je ukupno testirano 1 118525 osoba, od toga 4669 u posljednja 24 sata.

Šef Stožera i potpredsjednik vlade Davor Božinović jučer je na presici Stožera potvrdio da neće biti nikakvog popuštanja mjera prije 1. veljače te da je u ovom trenutku prerano govoriti o detaljima.

“Tek smo donijeli odluku o produžetku mjera, traju do 31. siječnja. I dalje radimo kako smo radili od početka, pratimo situaciju u RH i zemljama oko RH. Sve ćemo javiti nekoliko dana prije nego što ove mjere isteknu. Ovo je zimsko vrijeme i sve što se radi, radi se kako bismo postigli ono što se pokazalo kao efikasno, a to je prozračivanje prostora, maske u zatvorenom, distanca. Naše mjere su varijacija kako te osnovne stvari ukalkulirati u nekakvu odluku. Nije realno najaviti nešto danas i to mi nećemo napraviti”, kazao je Božinović.

Prvo popuštanje mjera moguće je 1. 2., a prve bi na redu za otvaranje bile terase restorana i kafića te teretane, no za to se moraju ispuniti određeni uvjeti. Osnovni je uvjet, kako smo doznali, da udio pozitivnima među testiranima padne za još nekoliko postotnih bodova. Taj se udio posljednjih dana kretao oko 15 posto. Promatrat će se i epidemiološka situacija u drugim europskim zemljama.