Kiši koja ovih dana pada, čini se, najviše su se obradovali stanovnici Istočnog Sarajeva. To je za sada jedino rješenje za uredno snabdjevanje pitkom vodom u tom gradu. Gotovo svakodnevno domaćinstva se suočavaju sa osmosatnom redukcijom vode. Rješenja se naziru, ali očigledno ne u skorije vrijeme.

Sa nestašicom vode prethodnih dana součavaju se građani općine Istočno Novo Sarajevo. Poseban problem imaju oni koji stanuju na višim katovima unutar zgrada. Kolicina i pritisak vode nedovoljni su za svakodnevne potrebe. Snalaze se, kažu, na razlličite načine.

ANKETA

Otežava nam puno, mi smo u gradu, nismo na selu, nemamo odakle donijeti vode. Sipamo u posude, pa čuvamo kad nema

Ujutro ustanemo nema vode. Ide se na posao, ne može se istuširati, tako navečer. Ja sam u bašti jučer bila sva prašnjava, nisam se moglu istušitati, ustala sam jutros u 5 da se istuširam

Naspemo u posude čisto da imamo za pit vode.

Izvorište Tilava, koja vodom napaja ova područja, usljed ljetnih suša, utjecali su na smanjenje vodnih kapaciteta.

Potrošnja vode za za područja općina Istočno novo sarajevo I istočna Ilidža je oko 140 litara u sekundi, posljednih dana ta količina iznosi negdje 65 litara u sekundi. Kako bi se obezbjedila pitka voda za kucanstva iz komunalnog poduzeca vodovod I kanalizacija istočno sarajevo kažu kako je jedino rješenje redukcija, odnosno ograničavane dotoka pitke vode.

Iz poduzeća Vodovod i kanalizacija Istočno Sarajevo kažu kako moraju racionalno vršiti redukcije vode. Redukcije se vrše po zonama, 4 zone od kojih svaka na osam sati ostaje bez vode.Voda se stanovništvu omogućava tako da dok se unutar jedne zone vrši redovna redukcija vode, stvaraju se

zalihe vode, kojom se pokriva ostali prostor grada.

VESNA KAPETINA, KP Vodovod i kanalizacija Istočno Sarajevo

“Bolnica i dom zdravlja su uvijek napojeni vodom, i to je osnovni prioritet. Drugi je prioritet da škole i vrtići radnim danima imaju vodu.I to je onda stvarno za zaposlene jako mukotrpan i težak posao, ali prosto je to jedini način da obezbjedimo vodu u dovoljnim količinama, onoliko koliko je to moguće rasporedit”.

Dalje navode kako su primorani nastaviti sa ovakvom praksom, do daljnjeg, dok se ne poveća dotok vode. Rješenje je pripajanje jednog izvorišta iz mjesta Kijevo na području općine Trnovo. I u vodovodu priznaju da bi pripajanje tog vrela bilo jedino trajno rješenje. Ipak, riječ je o zahtjevnom projektu, a procjenjuje se da bi sve to moglo koštati nekoliko miliona maraka. Do tada stanovnici Istočnog Sarajeva s nestrpljenjem očekuju nove padavine. One su im jedina nada da će imati uredno vodosnabdjevanje.