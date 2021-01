Deponija na Krupačkim stijenama, uz magistralni put Sarajevo – Foča, problem je koji već 25 godina imaju građani Istočnog Sarajeva.

Prema nalogu Inspektorata, zatvorena je do daljnjeg. Gomile opasnog otpada trenutno trunu, građani u strahu i neizvjesnosti što ih dalje čeka.

Na ovoj deponiji na kojoj se nalazim, a koja postoji od 1996. godine svakodnevno se odlaže od 100 do 150 tona smeća.

Odlaže se kemijski, medicinski, animalni i kućni otpad, a koji se slijeva u vodu koju građani piju.

ROKSANDA MIČIĆ, mještanka Vojkovića

Samo dva kilometra od deponije nalaze se prve kuće. Na tom prostoru živi 6.000 stanovnika, kako su nam kazali – na području opasne zone.

VLADIMIR LUBURA, mještanin Krupca i aktivist

“Kad dođe do zapaljenja ovog otpada nema teorije da se otvori prozor, da se izađe napolje, to je toliko zagušljivo.”

“Vidite šta se slijeva ovdje u rijeku, to su te fekalne vode iz deponije što dolaze, da li je to pritisak smeća koji se sabija i cijede se otpadne vode i one su direktno uključene u korito rijeke Željeznice gdje te fekalne vode ulaze u izvorišta pitke vode.”