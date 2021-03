Novinarstvo je profesija u kojoj se svakodnevno ostvaruje veliki broj ličnih kontakata, a bez obzira na mjere prevencije, mogućnost zaraze koronavirusom je velika. To pokazuje veliki broj oboljelih. Među preminulim od posljedica sve su češća imena novinara.

Snimiti kadar, napraviti fotografiju, napisati informaciju tačnu i objektivnu. Posljednjih godinu prednjače one o pandemiji. Ali, su se uslovi dobijanja informacija uopšte, kaže nam Igor, promijenili. Dužnosnici svih nivoa vlasti iskoristili su pandemiju da se zatvore. Tako su se zaštitili od neugodnih pitanja, pa i onih od ključne važnosti za građane u vrijeme pandemije.

IGOR BOŽOVIĆ, novinar BH radija 1

“Sada kada zovete na telefon, javit ću vam se u to i to doba me nazovite, točno u to minutu, nemojte kasniti, to su sve pritisci na novinare. Kada dođete do snimanja te telefonske izjave, tada vam se niko ne javlja”, rekao je Božović.