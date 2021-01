Mještanima Opštine Kostajnica koja je stradala u posljednjem zemljotresu kod Petrinje, i dalje je neophodna pomoć. Brojni su objekti u ovoj lokalnoj zajednici predviđeni za rušenje zbog trajnih oštećenja.

Na području Kostajnice i danas su mobilne ekipe Republičke uprave Civilne zaštite, Elektrokrajine i Crvenog krsta. Saniraju se posljedice zemljotresa, mada se i danas na području Kostajnice u nekoliko navrata osjetilo podrhtavanje tla.

Prema prvim procjenama, oko šest stotina stambenih objekata u Kostajnici je oštećeno. Komisija je utvrdila da 35 kuća nije uslovno za stanovanje, a za 50-ak kuća je predviđeno rušenje. Devet je predviđeno za djelimično rušenje.

Mnoge porodice alternativni smještaj našle su kod rodbine i prijatelja i predstavnici opštine nastoje da pomognu onim višečlanim porodicama.

Značajna pomoć je i od ekipa Republičke uprave Civilne zaštite.

Na terenu su i aktivisti Crvenog krsta koji dijele prispjelu pomoć.

“Mi smo ovdje već treći dan da pomognemo narodu Kostajnice. Smatramo da je jako važno zajedništvo i solidarnost u Republici Srpskoj i da jedni drugima pomognemo kada se nađemo u nevolji”, naveo je Stevan Bekan, načelnik Štaba za vanredne situacije grada Trebinja.

Predstavnici opštine Kostajnica svaki dan utvrđuju prioritete u otklanjanju posljedica zemljotresa.

“Nastavljamo sa otklanjanjem ovih dijelova koji su oštećeni. Na terenu su tri dizalice i jedna velika građevinska mašina. Treba da dođe građevinski materijal da se počne sa sanacijom. U Kostajnicu dolazi tim od 14 inžinjera koji dolaze po naredbi predsjednice Republike Srpske”, naveo je Nikola Јanjetović, načelnik opštine Kostajnica.

I na području Kozarske Dubice zemljotres je napravio ogromnu štetu na objektima.Formirana je ekipa koja evidentira štete.

Do sada je bilo preko 500 poziva građana, to znači preko 500 objekata koji su imali štetu, oštećenja krova, dimnjaka. Vlada RS je dala 100 hiljada KM za obnovu Kozarske Dubice, međutim, načelnik kaže da to neće biti dovoljno.

I na području Novog Grada prijavljene su štete na 240 objekata. Četiri objekta nisu sigurna za stanovanje pa su porodice morale da se isele u privremeni smještaj.