Učenici koji pohađaju Područnu osnovnu školu u Liplju kod Zvornika nisu jutros krenuli na nastavu kako je predviđeno. 13 učenika sa roditeljima štrajkuju zbog problema koji traje godinama, a koji, prema svemu sudeći, uskoro neće biti riješen.

MUHAREM SINANOVIĆ, predsjednik Vijeća roditelja

“Učili smo bosanski jezik do prošle godine. Sada je na raspustu direktor izvršio ispravku matičnih knjiga i napisao jezik bošnjačkog naroda. Mi smo juče zakazali sastanak sa gradonačelinikom. On je njega zvao i pitao da li ima napismeno to, on je rekao da je samo dobio usmenu naredbu iz Ministarstva i da je postupio tako kako je postupio. Mi smo saopštili da ćemo danas dovesti djecu pred školu, da nećemo ulaziti u školu, da krećemo sa štrajkom i da želimo da naša djeca ostvaruju svoja prava i da uče bosanski jezik”, rekao je Sinanović.