Lokalni izbori u Srebrenici i Doboju biće ponovljeni u nedjelju, 21. februara. Prema podacima sa terena, sve je spremno za ponovne izbore u Doboju i Srebrenici. Slijede stroža pravila. Centralna izborna komisija imenovala je i supervizore, za koje u Komisiji kažu- da su osobe s iskustvom. Specifična situcija ostaje u Srebrenici, gdje su bošnjački kandidati najavili da neće učestvovati u izbornom procesu.

Predsjednik Centralne izborne komisije BiH (CIK) Željko Bakalar je rekao da su dobili obavještenja iz Doboja i Srebrenice u kojima je navedeno da je lokalna vlast obezbijedila svoj dio novca za nove izbore.



CIK BiH je 21. januara donio odluke o poništavanju izbora na 26 redovnih biračkih mjesta i dva biračka mjesta u odsustvu za nivo načelnika i Skupštine opštine Srebrenica, te poništavanje izbora na 89 redovnih biračkih mjesta za nivo gradonačelnika i Skupštine grada Doboja.

Ponovni izbori u Doboju i Srebrenici će se održati u nedjelju, 21. februara 2021. godine. Biračka mjesta će biti otvorena u terminu od 07:00 do 19.00 sati. Izborna šutnja počinje u subotu, 20. februara 2021. godine u 07:00 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do 19:00 sati u nedjelju, 21.02.2021. godine, saopćeno je iz CIK BiH.

U skladu sa članom 14.1 Izbornog zakona BiH ponovni izbori se provode na osnovu istih kandidatskih listi i istih izvoda iz Centralnog biračkog spiska koji su korišteni na poništenim izborima.

Nakon raspisivanja ponovnih izbora u Doboju i Srebrenici, Centralna izborna komisija BiH je usvojila i niz akata koji tretiraju ponovljanje izbora u Doboju i Srebrenici kao što su, pored ostalih, Instrukcija o postupku provođenja ponovnih izbora za gradonačelnika Grada Doboj i Skupštinu Grada Doboj i načelnika Općine Srebrenica i Skupštinu općine Srebrenica, Uputstvo o rokovima izbornih aktivnosti za održavanje ponovnih izbora u osnovnoj izbornoj jedinici Doboj i Srebrenica i Instrukcija o primjeni člana 2.9 stav (1) tačka 1. Izbornog zakona BiH kojom se uređuje postupak koordiniranja i nadgledanja ponovnih izbora u osnovnim izbornim jedinicama Doboj i Srebrenica.

Ponovljene izbore u Doboju i Srebrenici koji će se održati u nedjelju, 21.02.2021. godine će u ime Centralne izborne komisije BiH nadgledati 130 supervizora koji su obučeni i certificirani u skladu sa usvojenim Programom i metodologijom obuke supervizora za nadgledanje ponovljenih izbora u Doboju i Srebrenici, stoji u saopćenju Centralne izborne komisije BiH.