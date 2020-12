Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je za ponedjeljak, 28. decembra, narandžasto upozorenje za veći dio BiH, zbog olujnih udara juga.

Olujni udari juga očekuju se u periodu od 12 do 24 sata.

Kako se navodi u saopćenju Zavoda, očekuju se udari juga između 60 i 80 km/h, lokalno oko/iznad 90 km/h.

Narednih dana kiša i snijeg

U BiH i narednih dana preovladavat će oblačno vrijeme sa kišom i snijegom.

Sutra će biti oblačno vrijeme s kišom u Hercegovini, a u Bosni povremeno i ponegdje sa slabim snijegom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. U večernjim satima vjetar mijenja smjer na jugo. Jutarnja temperatura zraka od -6 do 0, na jugu od 2 do 6, a dnevna od -1 do 3, na jugu od 4 do 9 stepeni.

U ponedjeljak će biti pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme. Prijepodne ponegdje u Hercegovini sa slabom kišom. Poslijepodne ili u večernjim satima kiša se očekuje u cijeloj BiH, a na planinama snijeg. Vjetar jak sa olujnim, ponegdje i orkanskim udarima, južnog smjera. Jutarnja temperatura od -2 do 3, na jugu od 5 do 9, a dnevna od 5 do 10, na jugu do 14 stepeni.

Umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom u Hercegovini, istočnim, jugoistočnim i djelimično centralnim područjima Bosne očekuje se u utorak. Na planinama sa snijegom. Vjetar umjeren sa jakim udarima južni. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 7 do 14 stepeni.

U srijedu će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, zapadnim, istočnim i djelimično centralnim područjima Bosne. Na planinama sa snijegom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. U Hercegovni prije podne povremeno jaki udari juga. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 8 do 11, a dnevna od 6 do 10, na jugu do 14 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.