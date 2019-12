U prisustvu nekoliko stotina antifašista iz BiH, Srbije i Hrvatske u Rudom je obilježena 78. godišnjica formiranja Prve proleterske brigade.

Elitna jedinica Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije (NOVJ) postrojena je 21. decembra 1941. u centru Rudog, na mjestu gdje je nakon Drugog svjetskog rata izgrađen veliki spomenik u znak sjećanja na oko 22.000 partizana koji su prošli kroz njene redove i više od 7.500 poginulih u borbama širom bivše države.

Aleksa Paponjak na ruđanski Trg slobode došao je i ove godine sa fotografijom svoga oca Milorada, nastaloj prema sjećanju na dan osnivanja brigade.

“Pred dolazak Maršala Tita prvi put u Rudo 1971. godine, Opština Rudo je od mog oca Milorada Paponjka naručila sliku, njegovu viziju osnivanja Prve proleterske brigade. Ovdje gdje je sad spomenik bila je njegova kuća, on je tada imao 16 godina i zapamtio je kako je to izgledalo. Amaterski je to prenio, slika je bila u uljanoj verziji, dužine dva metra, visine metar i po. Kad je Tito došao ovdje Opština Rudo mu je poklonila tu sliku i ona je u Muzeju u Beogradu”, kaže Aleksa.