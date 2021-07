U Kantonu Sarajevu danas je započela masovna vakcinacija protiv covid-19 bez prethodne najave, a ispred dvorane Zetra, gdje se obavlja, u jutarnjim satima formirali su se dugi redovi građana.

Glasnogovornica Ministarstva zdravstva KS Mirna Pecikoza potvrdila je da je zvanično započeo Dan otvorenih vrata na Zetri, dodajući da se mogu vakcinisati stanovnici KS stariji od 18 godina, te da će danas biti na raspolaganju 4.000 vakcina AstraZeneca.

“Sve zasad protiče u najboljem redu. Ekipa s kojom sam razgovarala na Zetri i svi koji su uključeni u ovaj proces, prezadovoljni su organizacijom. Bilo je malo nesuglasica vezano za građane koji su došli na drugu dozu AstraZenece s obzirom na to da postoji plan vakcinacije predviđen za tu vakcinu, tako da su građani bili time malo nezadovoljni”, dodala je Pecikoza.

Vakcinacija se brzo obavlja, a postavljeni su i šatori u saradnji s Federalnom upravom za Civilnu zaštitu.

“S obzirom na to da je Ministarstvo zdravstva KS prethodnih dana najavilo Dane otvorenih vrata očekivali smo odziv građana koji su malo poranili vjerovatno i zbog velikih vrućina. To nije problem jer smo ranijih dana mogli saznati da je u prosjeku vakcinisano dvije i po do tri hiljade građana, tako da je ovo malo veći broj u odnosu na prethodne dane”, dodala je Pecikoza.

Također, ranije je najavljeno da će isti broj vakcina biti osiguran 1. i 2. augusta za građane KS, bez obzira na dobnu skupinu.