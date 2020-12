U Sloveniji su u zadnja 24 sata potvrđene 1524 zaraze koronavirusom, uz 44 smrtna ishoda kod oboljelih, objavila je u utorak slovenska vlada, koja je od danas na tjedan dana ublažila neke mjere uvedene zbog obuzdavanja pandemije.

To je na razini prosjeka proteklog tjedna, pa je epidemiološka situacija u zemlji i dalje teška.

Od danas su, međutim, na snazi vladine odluke o malom popuštanju nekih restrikcija, u trajanju od osam dana, nakon čega slijedi ponovno zatvaranje tijekom božićnih i novogodišnjih praznika.

S 5634 testa potvrđeno je 1524 zaraza, uz 27 posto pozitivnih nalaza, od posljedica Covida-19 umrlo je još 44 oboljelih, čime se broj preminulih od početka epidemije povećao na 2151, objavila je vlada.

Stanje u bolnicama i dalje je teško i one na granici kapaciteta, a po jučerašnjim podacima u njima je bilo najviše hospitaliziranih do sada. Po današnjim podacima trenutno su hospitalizirana 1284 covid pacijenata. Od toga je njih 204 na odjelima intenzivne njege, a tijekom jučerašnjeg dana na kućni oporavak otpušteno je 127 ljudi.

Od danas su na snazi mjere manjeg popuštanja i ublažavanja restrikcija, ali će to vrijediti samo do 23. prosinca, kad će se protuepidemijske mjere opet pojačati kako bi se izbjeglo pojačano širenje virusa do čega bi moglo doći tijekom blagdanskih dana.

U idućih osam dana u cijeloj je državi ponovo dopušten javni promet, ali u manjoj mjeri nego inače i uz pridržavanje svih mjera zaštite, pa će tako u autobusima moći biti popunjeno svako drugo sjedište.

O tome kakve će mjere biti u vrijeme blagdana i nakon njih vlada će razgovarati na svojoj sjednici već u četvrtak. Potpredsjednik vlade i ministar gospodarstva Zdravko Počivalšek kazao je da se razmišlja o modelu restrikcija koje je za to razdoblje uvela Njemačka.