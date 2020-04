Najnovije informacije o koronavirusu u svijetu pratite na portalu BHRT-a, te u našem televizijskom i radijskom programu. Posljednje informacije bit će u vrhu članka.

Širom svijeta koronavirusom je zaraženo više od 1,9 miliona ljudi, a preminule su 119.686 osobe. Oporavilo se 582.468 ljudi, podaci su Univerziteta “John Hopkins”. Najviše slučajeva zaraze registrovano je u Sjedinjenim Državama, 573.827, ljudi. Slijede Španija sa 170.099, Italija 159.516, Francuska 137.877, Njemačka 130.072 i Velika Britanija sa 89.571 slučajem zaraze. Nakon što se u decembru prošle godine pojavio u Kini, koronavirus se proširio na oko 200 zemalja i regija.

Austrija uvodi olakšice restriktivnih mjera

U Austriji će danas biti ponovo otvorene hiljade prodavnica kao odgovor na zahtev da se olakšaju restrikcije koje su uvedene da se spreči širenje koronavirusa. Pravila strogog socijalnog distanciranja i dalje su na snazi, dok se ljudima preporučuje da ostanu kod kuće koliko god je to moguće.

U Indiji produžena zabrana kretanja do 3. maja

Indijski premijer Narendra Modi produžio je zabranu kretanja širom zemlje do 3. maja u cilju sprečavanja širenja koronavirusa.

U Kini u posljednja 24 sata nema smrtnih slučajeva, 89 novooboljelih

U Kini u posljednja 24 sata nema smrtnih slučajeva, 89 novooboljelih.Od posljedica koronavirusa preminulo je 3.341 osoba, a oporavilo se 77.738. Ukupno 111 Afrikanaca u kineskom gradu Guangdžou bilo je pozitivno na testu za virus korona. Od 4. aprila u tom kineskom gradu testirano je 4.553 Afrikanaca.

Kina je odobrila rano testiranje dvije eksperimentalne vakcine na ljudima u liječenju novog virusa korona, od kojeg je u svijetu do sada preminulo više od 100.000 ljudi.

U Italiji od koronavirusa preminulo još 566 osoba

U Italiji je u protekla 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo 566 osoba, što je porast u odnosu na nedjelju, kada je zabilježena 431 žrtva, saopštila je Agencija za civilnu zaštitu te zemlje.

Italija danas bilježi najniži broj novih slučajeva koronavirusa od 7. aprila, tačnije njih 3.153, dok je u nedjelju taj broj iznosio 4.092 oboljela.Ukupan broj potvrđenih slučajeva koronavirusa je porastao na 159.516 osoba.

Nove žrtve koronavirusa u Njemačkoj, ukupno 2.969 preminulih

Broj preminulih usljed širenja zaraze virusum korona u Njemačkoj porastao je na 2.969, saopštio je Institut “Robert Koh”. Ukupan broj zaraženih u Njemačkoj je 125.098, što je za 2.082 više u odnosu na juče.

U Japanu još 390 zaraženih koronavirusom

U Japanu je prijavljeno 390 novih slučajeva zaraze koronavirusom čime je ukupan broj povećan na 7.645, objavilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje.

U SAD-u preminulo više od 23.000 ljudi, zaražene 573.827 osobe

Više od 23.000 ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) umrlo je od posljedica novog koronavirusa, pokazuju podaci Univerziteta “Johns Hopkins”. Ukupno je preminulo 23.070 osoba, a zaraženo je 573.827 osoba. Od virusa COVID-19 oporavile su se 42.324 osobe.

WHO: Bez naglog ukidanja mjera

Mjere za zaustavljanje širenja koronavirusa mogu se suspendovati samo polako, ako se primijene prave mjere javnog zdravstva, uključujući značajne kapacitete za praćenje zaraze, izjavio je šef Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom. WHO upozorava da je važno pažljivo praviti planove.

“To znači da se mjere moraju ukinuti polako i sa kontrolom. To se ne može dogoditi odjednom”, upozorio je Tedros.

Ponovio je da su fizička ograničenja samo dio procesa, te da su potrebne i mnoge druge osnovne zdravstvene mjere.

Francuska: Covid-19 odnio skoro 15.000 života

U Francuskoj je od početka epidemije od koronavirusa umrlo 14.967 osoba, što je čini četvrtom na listi zemalja najpogođenijih pandemijom. U posljednja 24 sata virus je potvrđen kod još 4.188 osoba, a ukupan broj zaraženih u toj zemlji trenutno iznosi 136.779. Hospitalizirano je 32.113 osoba, od kojih 6.821 na intenzivnoj njezi. U posljednja 24 sata od posljedica zaraze koronavirusom u Francuskoj su umrle 574 osobe, čime je uupan broj preminulih dostigao 14.967.

Macron: Nismo bili spremni na ovakvu krizu

Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je da ta zemlja prolazi kroz težak period, te da nije bila dovoljno spremna da se suoči sa izazovom koji je predstavljala pandemija virusa korona. Macron je u televizijskom obraćanju naciji rekao da se mjere blokade produžavaju do 11. maja.

Italijanska regija Veneto ublažava mjere

Italijanska regija Veneto od danas ukida neka ograničenja kretanja pa će tako građanima biti dozvoljeno da se bave fizičkom aktivnošću na udaljenosti do 200 metara od svojih kuća. Novi pravilnik, koji danas stupa na snagu, predviđa i otvaranje pijaca. Obavezno je nošenje maski van kuće, a ne samo u supermarketima ili u javnom prevozu kao što je to do sada bio slučaj.