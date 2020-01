Dva dana prije sjedince Predstavničkog doma državnog parlamenta još se ne zna hoće li kandidat DNS-a za ministra za ljudska prava i izbjeglice Mlađen Božović imati podršku većine poslanika. Sve zavisi od dogovora SDA i SNSD-a.

Do sada su u zgradu Parlamentarne skupštine BiH do sada su ušli Halid Genjac i Denis Zvizdić u ime SDA, a predpostavlja se da se unutra nalaze i predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija, kao i Nebojđa Radmanović ispred SNSD-a.

Tema je imenovanje Mlađena Božovića za ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, što je već neko vrijeme novi kamen spoticanja u formiranju bh. vlasti.

SDA je juče održala kolegijum i predpostavlja se da su donijeli odluku da li podržavaju Božovića ili ne.

Problem za imenovanje je, kako su rekli, to što on nije nestranačka ličnost, kako je to ranije dogovoreno.