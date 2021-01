Polaganjem cvijeća i minutom šutnje na Gradskom groblju u Trebinju, članovi porodice, prijatelji i predstavnici lokalne vlasti prisjetili su se Srđana Aleksića na 28. godišnjicu smrti čovjeka koji je podlegao od posljedica premlaćivanja od vojnika Vojske Republike Srpske, nakon što je stao u zaštitu prijatelja Alena Glavovića, koga su isti vojnici prethodno tukli samo zato što je bio druge nacionalnosti.

Ponosni otac Rade pozdravio je sve koji su prihvatili Srđana i njegovo djelo, uz poruke onima koji to do sada nisu učinili da to pokušaju, vjerujući da bi ukoliko bi to učine i sami vremenom shvatili ko je bio i šta je radio i uradio Srđan.

“Na taj bi način, uvjeren sam, i sebe izgradili kao ljude. Svih 28 godina dolazeći ovdje 27. januara osjećam da sam hrabriji i zreliji. Nadam se da se tako osjećaju i ljudi kojima se obraćamo sa ovog mjesta. Posebno sam zahvalan medijima koji se trude ovu vijest prenijeti što širem krugu ljudi. Posebno bih volio ako bi ona došla i dolazila do mladih. Želim da je oni čuju i prihvate“, rekao je Rade Aleksić.

Govoreći o osjećanjima mladih u Bosni i Hercegovini prema Srđanu, izrazio je nadu da će svi oni u vremenu pred nama razmisliti o njemu i njegovom plemenitom liku i djelu.

“Ne moraju to prihvatiti, ali bih volio da pomisle o svemu i pokušaju shvatiti šta znači biti čovjek, šta znači biti prijatelj, šta znači biti spreman pomoći drugome i šta znači žrtvovati se za drugog. Žrtva ustvari čovjeka i čini čovjekom. Posebno ako se ona čuva za sebe, kao nešto svoje, naveo je Rade Aleksić.

U ime Grada Trebinja na Srđanovom grobu danas se pojavio predsjednik Skupštine Opštine Dragoslav Banjak. On je podsjetio da Gradska uprava godinama obilježava dan njegove smrti, podsjećajući da Sportski kompleks i Međunaorodni plivački miting u ovom gradu nose njegovo ime.

“Sjećamo se i danas Srđana Aleksića – mladog čovjeka koji je u ratnim vremenima izgubio život štiteći slabijeg“, rekao je Banjak.

Srđanu Aleksiću posthumno je dodijeljena Povelja Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Jedna od ulica u Sarajevu petnaest godina nakon njegove smrti nazvana je po Srđanu, a u obrazloženju je navedeno: “Bez ljudi kao što je Srđan Aleksić i njihovih herojskih djela, čovjek bi izgubio nadu u ljudskost, a bez nje naš život ne bi imao smisla“. Ime Srđana Aleksića nosi i međunarodni nogometni turnir u Tuzli.

Jedan od krvnika koji je učestvovao u njegovom ubistvu poginuo je tokom rata u Bosni i Hercegovini, dok su ostali osuđeni na sramnu kaznu od 28 mjeseci zatvora. Alen Glavović danas živi u Švedskoj, a svake godine tokom ljetnog boravka u domovini posjećuje Trebinje, Srđanov grob i njegovog oca Radu.