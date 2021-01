U Republici Turskoj je u 21:00 sat, po lokalnom vremenu, počeo policijski sat koji će biti na snazi do ponedjeljka, 18. januara, u 05:00 sati ujutro, u okviru novih mjera protiv pandemije COVID-19.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Turske navedeno je kako su poduzete sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da građani ne bi bili suočeni s poteškoćama u pristupu osnovnim potrepštinama tokom vremena policijskog sata.

U skladu s mjerama koje važe tokom policijskog sata, tržnice, trgovine prehrambenih proizvoda, povrća, mesnih proizvoda i suhog voća radit će subotom i nedjeljom do 10.00 do 17.00 sati, a one će moći isporučivati ​​svoje narudžbe.

U određenom vremenskom periodu biće otvoreni i restorani, slastičarne, pekare, koje će također moći vršiti dostavu.

Građani će tokom dana vikenda moći pješice otići do najbliže tržnice, trgovine prehrambenih proizvoda, povrća, mesnice, trgovine suhim voćem i prodavača peciva.