Epidemiološka situacija u Tuzlanskom kantonu se i dalje usložnjava, a dodatni alarm je najava o mogućem poremećaju u snabdijevanju zdravstvenih ustanova kiseonikom. Iz UKC-a Tuzla ističu da ova bolnica za sada ima dovoljno kiseonika, ali i da stanje treba shvatiti krajnje ozbiljno.

Zbog pandemije, potrošnja kiseonika u zdravstvenim ustanovama uvećana je i do pet puta, što trenutnu poziciju jedinog proizvođača kiseonika u Bosni i Hercegovini, čini složenom i na granici izdržljivosti da se održi dosadašnji kontinuitet snabdijevanja svih zdravstvenih ustanova, istakli su iz kompanije Messer u obavijesti dostavljenoj svim bolnicama.

AVDO DEDIĆ, direktor preduzeća Messer tehnoplin d.o.o.

Iz Missera su obaviješteni da u nadolazećem periodu vrlo izvjesno neće moći računati na dostupnost potrebnih količina, što može dovesti do poremećaja u snabdijevanju zdravstvenih ustanova u BiH.

ŠEKIB UMIHANIĆ, pomoćnik direktora za medicinske poslove UKC-a Tuzla

„Mi na Kliničkom centru imamo zalihe kiseonika za naredne najmanje dvije do tri sedmice, tako da se to neće odraziti na upotrebu kiseonika u liječenju kovid bolesnika ovih dana, ali u svakom slučaju smo krajnje ozbiljno shvatili to upozorenje“, kazao je Umihanić.