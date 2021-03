Koncert sakralne muzike “Stabat Mater“ održan sinoć u crkvi svetog Josipa u Zenici, koji je bio posvećen žrtvama koronavirusa, liječnicima i medicinskom osoblju, pripadnicima policije, migrantima i zatvorenicima, ujedno je bio i centralna manifestacija Vrhbosanske nadbiskupije tokom ovogodišnjeg obilježavanja godine katoličkog sveca svetog Josipa, a prema ranijem ukazu pape Franje.

Popularno djelo italijanskog kompozitora Giovanna Battiste Pergolesija motivirano je patnjom majke koja gleda umiranje svog nevinog sina, a napisano je za gudački orkestar. Sinoć su ga izvodili Komorni gudački orkestar, uz pratnju solistica Katarine Kikić i Monije Jarak- Mikulić te dirigentskom palicom maestra Daria Vučića, dirigenta opere i v. d. umjetničkog direktora Opere Narodnog pozorišta Sarajevo.

„ Drago mi je da se to događa u Zenici, kako bi iz ovog grada bila poslana plemenita poruka duhovno-kulturnog događanja. Nalazimo se u crkvi sv. Josipa, čiji ćemo blagdan uskoro slaviti pa neka budu zaštitom sv. Josipa obuhvaćene sve obitelji, svi radnici a na poseban način oni kojima je ovaj koncert posvećen. U ovom ozračju koronavirusa, neka se razbija strah koji se u javnosti nameće i neka se nadvije istinska ljubav za čovjeka, za život, za ono što oplemenjuje čovjeka i vraća mu nadu“, kazao je kardinal Vinko Puljić, nadbiskup vrhbosanski i predsjednik Biskupske konferencije BiH.

On je zahvalio svima koji su pomogli i sudjelovali u realizaciji koncerta.

Generalni pokrovitelj koncerta bio je predsjednik Fedracije BiH Marinko Čavara, koji se također zahvalio i čestitao organizatorima na ideji i organizaciji koncerta te na pozivu da i on bude dio ovog projekta “punog snažne simbolike poruka u vremenu velikih iskušenja za svakog čovjeka, svako društvo, ali i za cijelo čovječanstvo”.

Svaka nota ispjevana i odsvirana, zajedno s molitvama izrečenim u crkvi svetog Josipa, poručio je Čavara, neka ponese utjehu za osobe u patnji i ohrabrenje za sve koji skrbe za njih i potakne na više ljubavi i odgovornosti svakog čovjeka u postupanju prema drugima.

Kardinal Puljić zahvalio je župniku te zeničke župe vlč. Davoru Topiću, koji je i došao na ideju i molio da mu da blagoslov za organizaciju ovog koncerta, a što je, kazao je, sa zadovoljstvom i učinio.

“Ne možemo zamisliti život bez patnje, ali možemo je ublažiti osjetljivošću za patnju drugih. Imamo odgovornost da ovaj naš sadašnji, povijesni trenutak krize, neizvjesnosti, pandemije prigrlimo kao izazov, da započnemo zajedno stvarati jedan bolji svijet. Dirnule su me riječi pape Franje u najnovijoj enciklici Fratelli tutti ‘Svi smo braća’ u kojoj, opisujući stanje u svijetu među ostalim kaže: ‘Suočeni sa svim tim, u iskušenju smo da se izoliramo i zatvorimo u sebe ili u svoje interese, no to nikada neće biti put povratka nade i obnove'”, poručio je velečasni Topić.