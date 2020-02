Učenici srpske nacionalnosti koji pohađaju Prvu osnovnu školu u Srebrenici od jučer bojkotuju nastavu.

Njihovi roditelji odlučili su se na ovaj potez nakon što nisu bili pozvani na sastanak sa resornom ministricom Natalijom Trivić koja je u utorak razgovarala sa delegacijom roditelja bošnjačke djece iz ove škole.

Podsjećamo, krajem januara su roditelji i djeca bošnjačke nacionalnosti održali jednosatni bojkot nastave zbog širenja vjerske i nacionalne mržnje u ovoj školi. Roditelji učenika srpske nacionalnosti sada tvrde da su njihova djeca izložena prijetnjama.

Roditelji učenika srpske nacionalnosti zamjeraju resornoj ministrici što nije čula njihovu stranu priče, već je razmatrala samo zahtjeve roditelja bošnjačke djece iz Prve osnovne škole u Srebrenici. Oni traže da Ministarstvo zaštiti i njihovu djecu kojima se,kako tvrde,prijeti na razne načine, najviše preko društvenih mreža, te ih nazivaju i fašistima.

DANIJELA MLAĐENOVIĆ, Vijeće roditelja srpskih učenika Prve OŠ Srebrenica

„Nadamo se iskreno da će ministarstvo naići na razumijevanje i da će čuti i glas srpskh roditelja u Srebrenici. Očekujemo povratnu informaciju a do tada, sutra naša djeca takodje bojkotuju nastavu.“

Podsjećamo, devet učenika srpske nacionalnosti objavilo je 27-og januara ove godine na društvenim mrežama spornu fotografiju na kojoj poziraju obučeni u narodnoj nošnji a fotografija je objavljena pod naslovom „Braća četnici“. Roditelji učenika bošnjačke nacionalnosti su ovu fotografiju osudili kao veličanje fašizma i širenje vjerske i nacionalne mržnje i potom organizovali jednosatni bojkot nastave. Direktor Prve OŠ Srebrenica ne podržava bojkot nastave a načelnik Srebrenice spornu fotografiju iz Prve osnovne škole vidi kao nesmotrenu dječiju igru.

DRAGI JOVANOVIĆ, direktor Prve OŠ Srebrenica

„Smatram da nisu iskorištene sve mogućnosti da se dođe do rješenja i da je bojkot nastave itekako preuranjen. Ja, kao direktor JU „Prve osnovne škole“ u Srebrenici, neću podržati bojkot nastave ni od strane djece srpske nacionalnosti, ni od strane djece bošnjačke nacionalnosti.“

MLADEN GRUJIČIĆ, načelnik Opštine Srebrenica

“Ja nemam pravo da budem protiv njihovih stavova, naravno to nisu nikakvi zahtjevi koji su usmjereni protiv bilo koga u ovoj opštini nego jednostavno da se zaštite ta djeca koja su u neku ruku pečatirana i sad šta god se desi, da li to bilo tako ili ne, pretpostavlja se da su to ti dječaci koji su na toj fotografiji.“