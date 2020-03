Njemačka ambasadorka u Bosni i Hercegovini Margret Ueber obratila se bosanskohercegovačkoj javnosti putem video poruke povodom stupanja na snagu novog njemačkog zakona o useljavanju stručnog kadra, predstavivši nekoliko novina i osnovnih crta ovog zakona.

Ambasadorka Ueber je podsjetila da je 1. marta 2020. godine na snagu stupio novi njemački zakon o useljavanju stručnjaka. Zakon o useljavanju stručnjaka dopunjava i proširuje postojeće odredbe o useljavanju u Njemačku.

“Ovim zakonom se konkretno uspostavlja temelj za uređeno i održivo doseljavanje stručnog kadra. Primjenjivaće se u svim stručnim oblastima. Posebno se traži stručni kadar u tzv. MINT zanimanjima, to su zanimanja iz oblasti matematike, informatike, prirodnih nauka i tehnike, ali i za zanate postoje mnogobrojne mogućnosti”, navela je ambasadorka Ueber.

Pojasnila je da se ovaj novi zakon odnosi na državljane svih zemalja širom svijeta, nije ograničen na određeni regionalni prostor ili grupu zemalja. Namijenjen je kvalifikovanim radnicima. To su osobe koje imaju visoku školsku spremu ili stručnu kvalifikaciju.

Dodala je da to takođe znači da će za zapošljavanje u Njemačkoj i ubuduće trebati viza.

“Primalac zahtjeva za vizu je, dakle, nadležna njemačka ambasada, u slučaju Bosne i Hercegovine to je Njemačka ambasada u Sarajevu. One osobe koje nisu obuhvaćene zakonom o useljavanju stručnjaka mogu i ubuduće svoj zahtjev za vizu podnositi prema pravilu za zemlje zapadnog Balkana. Ovo pravilo će za sada ostati na snazi, prema sadašnjim saznanjima do kraja 2020. godine. Povrh toga, Savezna vlada će o tome donijeti odluku u toku ove godine. Ovim kratkim pregledom Vam, naravno, ne mogu razjasniti sve pojedinosti novog zakona”, kazala je ambasadorka Ueber, saopšteno je iz ambasade Savezne Republike Njemačke u BiH.