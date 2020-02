U Bosni i Hercegovini se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tijekom dana povremena i slaba kiša je moguća ponegdje na sjeveru i zapadu Hercegovine.

Vjetar će biti slab do umjeren, jugozapadni. Jutarnja temperatura iznosit će od 3 do 8, na jugu, sjeveru i sjeverozapadu zemlje do 13, a dnevna od 11 do 18 stupnjeva Celzijevih.

U Sarajevu će biti umjereno do pretežno oblačno.

Jutarnja temperatura iznosit će oko 5, a dnevna oko 14 stupnjeva.