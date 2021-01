U Ujedinjenom Kraljevstvu registrovano je 29.079 novozaraženih koronavirusom, čime je broj inficiranih virusom prešao cifru od 3,74 miliona, a broj preminulih do sada dostigao 103.126.

Od 23. do 29. januara, 188.907 ljudi je bilo pozitivno na koronavirus, što je pad od 29,5 odsto u odnosu na sedmicu prije toga.

Od juče, više od 7,89 miliona osoba primilo je prve doze vakcine protiv virusa, dok je 478.254 osobe primilo obe doze.

U periodu od 19. do 25. januara, najmanje 2.903 ljudi je primljeno u bolnice, što je pad od 14,3 odsto u poređenju s ranijom nedeljom.

Od 27. januara, u bolnicama se nalazi 35.375 pacijenata.

Najnoviji opseg R u Ujedinjenom Kraljevstvu je 0,7 do 1,1 sa trenutnom stopom rasta od minus pet do nula odsto dnevno. R broj je mehanizam koji se koristi za ocjenjivanje sposobnosti širenja virusa, s tim što je R broj ljudi na koje će jedna zaražena osoba prenijeti virus.

Vlada je uvela nove restriktivne mjere za putovanja, odnosno za one koji dolaze iz 30 zemalja sa takozvane crvene liste. Putnici iz tih zemalja moraju da idu u karantin u trajanju od deset dana i to u smeštaj koji je vlada za to predvidela.

Državljani i rezidenti Ujedinjenog Kraljevstva koji žele da putuju moraju da imaju u pisanoj formi razlog za putovanje, a da nije reč o odmoru.