U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne moguće su slabe padavine.

Puhat će slab do umjeren vjetar, istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu od 6 do 11 stepeni. Dnevna temperatura zraka od 4 do 10, na jugu od 11 do 16 stepeni.

U Sarajevu će prijepodne i u večernjim satima preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne, sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 1, a dnevna oko 5 stepeni.

Nakon mjestimično tmurnog i prohladnog jutra, opšta slika će se u nastavku dana postepeno popravljati, uz povremene sunčane intervale i dosta ugodne temperature za ovaj period godine, što će pozitivno djelovati na većinu ljudi.

Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše izražene, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.