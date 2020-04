U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Vjetar umjeren, povremeno jak, južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu i sjeveru zemlje od 9 do 14, a dnevna od 18 do 24 °C, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.