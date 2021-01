U Bosni i Hercegovini će ujutro biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok se u ostatku dana očekuje smanjenje oblačnosti i sunčanije.

U ranim jutarnjim satima, ponegdje u centalnim i istočnim područjima i sa slabom kišom ili susnježicom.

Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. U ostatku dana, smanjenje oblačnosti i sunčanije. U večernjim satima očekuje se novo naoblačenje.

Vjetar slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na jugu od 3 do 7, a najviša dnevna od 5 do 12, na jugu do 15 stupnjeva.

U Sarajevu će biti umjerno do pretežno oblačno vrijeme.

U ranim jutarnjim satima može pasti i malo kiše ili susnježica.

Tokom dana, smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura iznosit će oko 2, a najviša dnevna oko 7 stepeni, navodi se iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.