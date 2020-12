O 2. Sarajevofestu – Umjetnost i politika, u ovosedmičnom izdanju emisije “Konačno petak”, govorili su direktor ovog festivala Haris Pašović, gitarista Dino Šukalo i režiser Nermin Hamzagić.

Drugi Sarajevofest u organizaciji East-West Centra trajat će do 14. decembra, a njegov moto je “Naš strah za pluća”. Ove godine, dvije okolnosti su odredile oblik festivala. Zbog lošeg epidemiološkog stanja u Sarajevu, festival nije moguće održati uživo, te se održava online u tri programa – Forum, Art Forum i Forum mladih.

Direktor Festivala Haris Pašović kazao je da, koliko god nesretna bila okolnost što se Festival ne može održati uživo, dobivaju odlične reakcije.

„Sretna okolnost je to što imamo Festival koji mogu da prate gledaoci iz cijele BiH, regiona, pa i naši ljudi iz cijelog svijeta. Imamo do sada samo dobre reakcije. Ljudi cijene što neki pametni, ozbiljni i zanimljivi ljudi govore o raznim temama na dubok način. Vrlo je dinamično, gosti su divni. Publika to lijepo prati. Ide dobro“, poručio je Pašović.