Osamdeset ikona iz Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, već godinu dana čeka hitnu restauraciju. Iz galerije su pomoć tražili od svih nivoa vlasti, ali do danas nisu dobili odgovor.

Jedna od najbrojnijih kolekcija ikona, ugrožena je zbog neuslovnog podruma Umjetničke galerije u kojem su deponovane. Ikone, stare nekoliko stoljeća, hitno trebaju osnovnu konzervaciju za početak. Trenutno su na provjetravanju u galerijskom prostoru, ali ne mogu tu ostati, jer je prostor namijenjen izložbama.

IVANA UDOVIČIĆ, kustos Umjetničke galerije BiH

STRAJO KRSMANOVIĆ, direktor Umjetničke galerije BiH

Za to nam je neophodan novac, nekih 30 do 40 000 maraka po predračunu konzervatora, mi razumije se taj novac nemamo jer nemamo ni novac za druge stvari, između ostalog ni za plate. To je priča o statusu galerije koji se vuče već 30 godina