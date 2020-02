Nakon zatvaranja Vučjaka i dolaska hladnijeg vremena, migrantska situacija na području Unsko-sanskog kantona (USK) donekle se smirila. No, migranti i dalje pristižu u Krajinu, a svi smještajni kapaciteti su popunjeni.

Trenutno se na području Unsko-sanskog kantona nalazi oko četiri i po hiljade migranata. U registrovanim smještajnim kapacitetima ih je oko 3.600 dok se ostatak nalazi u privatnom smještaju i napuštenim objektima. Zbog toga se u Unsko-sanskom kantonu nadaju da će u što skorije vrijeme biti završena zadnja faza radova na adaptaciji kasarne u Blažuju, gdje bi bili prebačeni migranti iz USK koji nemaju osiguran smještaj.

NERMIN KLJAJIĆ, ministar unutrašnjih poslova USK

“Obećanja su bila krajem januara. Evo, januar je prošao, nije završeno. Najavljuje se i pogoršanje vremenskih uslova i, ako želimo spasiti obraz u narednih petnaestak dana, te bi ljude trebali smjestiti”.

Operativna grupa za upravljanje migrantskom krizom na području USK ostaje pri svojim, već davno utvrđenim stavovima. Bira i Miral moraju biti zatvoreni, a migranti iz ovih centara bi trebalo da budu izmješteni na neku lokaciju van naseljenog područja. U ovom trenutku takve lokacije nema.

Gradsko vijeće Grada Bihaća je usvojilo Odluku da to bude Lipa. Međutim, od tada do danas ništa nije urađeno. Vlasti USK se nadaju da će novi saziv Vijeća ministara BiH bolje pristupati rješavanju migrantske krize, nego što je to dosad bio slučaj.

MUSTAFA RUŽNIČ, premijer Unsko-sanskog kantona

“Nadam se da će se s takvim potezima ispoštovati Odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona, kada je u pitanju sigurnost i zdravstvo u USK, odnosno izmještanje Bire i Mirala van naseljenog područja i formiranje jednog tranzitnog centra u kantonu ili van njega.”

Najveći posao u protekle dvije godine, kada je riječ o migrantskoj krizi, uradio je Crveni križ. Kažu da ove godine neće ponavljati greške koje su učinjene prvo sa đačkim domom, a potom i Vučjakom. Istrošili su svoje kapacitete, a priča se svake godine ponavlja. Zbog toga se nadaju da će država konačno reagovati na pravi način.

SELAM MIDŽIĆ, sekretar Crvenog križa Grada Bihaća

“Očekujem da sve državne i kantonalne institucije uđu u proces priprema za naredni period i da se što prije i kvalitetnije nađe način kako uraditi novi prihvat migranata, gdje ih smjestiti, na koji način, do stvaranja nekog novog centra”.

Iako je za sutra bio najavljen dolazak Fahrudina Radončića, ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine u Bihać, sastanak je prolongiran. Na tom sastanku se očekuju konkretni zaključci, čijom bi realizacijom počele pripreme za konkretan odgovor na ono što slijedi. Prema svim najavama, novi migrantski talas prema Bosni i Hercegovini.