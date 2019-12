U Trebinju je održan okrugli sto u organizaciji Udruženja BH novinari, a tema je bila “Mapiranje ljudskih prava u medijima, sa fokusom na prava novinara“. Istaknut je problem autocenzure i cenzure novinarskog rada, kao i politički pritisci, odnosno pritisci unutar redakcija.

Milanka Kovačević, novinar iz Gacka, kaže da su današnji uslovi za rad novinara ispod svakog ljudskog i profesionalnog nivoa. Naglašava problem rada novinara u manjim lokalnim zajedniciama.

Udruženje BH novinari već određeno vrijeme organizuje okrugle stolove u raznim lokalnim sredinama. Zajedinički imenitelj ovih sastanaka da novinari trpe političke pritiske, kao i pritiske unutar novinarskih redakcija.

“Dva su ključna problema, jedan je politički pritisak od strane nositelja javnih funkcija, a drugi je pritisak unutar redakcija, odnosno od strane vlasnika i urednika što dovodi do cenzure i autocenzure”, objašnjava generalni sekretar Udruženja BH novinari Borka Rudić.

Cilj je da se u narednom periodu kroz zakonski okvir spriječe politički uticaji, a da se u samim redakcijama naprave interna dokumenta koji će odvojiti vlasničku strukturu od uredničke politike. Urađena je platforma Mapiranje.ba u sklopu projekta “Mediji i ljudska prava”, kako bi se na što bolji način promovisala ljudska prava u BiH.

“Jedan od najznačajnijih resursa same platforme je praćenje i mapiranje slučajeva kršenja ljudskih prava, odnosno pojedinačnih slučajeva kršenja ljudskih prava u BiH – od samog incidenta, pa do pregleda akcija koje se preduzimaju od strane institucija, NVO-a, pravosuđa, policije do samog medijskog izvještavanja”, navodi projekt koordinator Udruženja BH novinari Milica Samardžić.