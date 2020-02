Članovi Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na početku današnje sjednice otvorili su raspravu o Tužilaštvu BiH jer su neki od članova tražili skidanje te tačke s dnevnog reda.

Većinom glasova, odlučeno je da se raspravlja o Informaciji o radu Tužilaštva iako su članovi koji su tražili skidanje s dnevnog reda obrazložili zahtjev činjenicom da glavna tužiteljica Tužilaštva Gordana Tadić nije prisutna na sjednici.

Premda su politički predstavnici iz Republike Srpske najavili da neće učestvovati u donošenju odluka na državnom nivou član Komisije iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Nebojša Radmanović glasao je za skidanje te tačke se dnevnog reda.

Polemika se otvorila oko činjenice da sjednici prisustvuje poslanik Damir Arnaut koji se pozvao na zaključak Doma iz 2015. godine kojim je propisano da iako niste član neke komisije možete prisustvovati sjednici i učestvovati u radu.

Nakon što se pozvao na taj zaključak zatražio je i tačnu informaciju koliko puta je glavna tužiteljica pozvana na Komisiju, a nije se tom pozivu odazvala, podsjećajući da postoji mogućnost i da ona ovlasti nekoga drugog da prisustvuje sjednici.

Da se o tome danas ne razgovara tražio je izričito član Komisije Dragan Mektić (Srpska demokratska stranka – SDS), a predsjedavajuća Komisije Alma Čolo (Stranka demokratska akcija – SDA) podsjetila je da je za 11. mart planirana tematska sjednica o Tužilaštvu kada će se o tom pitanju i detaljnije razgovarati.

Međutim, nije bilo rasprave konkretno o Informaciji o radu Tužilaštva BiH za 2018. godinu, ali su članovi Komisije to odbili primiti ga k znanju.

Širu raspravu izazvala je danas poslanička inicijativa Mirjane Marinković-Lepić (Naša stranka) kojom traži od Vijeće ministara da donese odluku o provjeri diploma svih zaposlenih u državnim institucijama u smislu kontrole validnosti diploma u skladu sa zakonskim propisima iz oblasti obrazovanja.

Kako je pojasnila, prije podnošenja inicijative tražila je potvrdu od institucija da li provjeravaju diplome zaposlenih te je nakon što joj je više od pola institucija odgovorilo da ne provjerava odlučila se na podnošenje inicijative.

Napomenula je da je ostavila Vijeću ministara da nađe modalitet kako će se to raditi, da li će se naložiti institucijama da to provedu ili će se uspostaviti neko tijelo, jer ukoliko se pretpostavlja da je pet posto zaposlenih s lažnim diplomama to zaslužuje da se provjeri.

Inicijativa je dobila potrebnu podršku, a članovi Komisije tvrdili su da se provjera diploma već radi, dok je član Komisije Nikola Lovrinović (Hrvatska demokratska zajednica – HDZ) kazao je da je u pitanju veliki posao za obrazovne institucije, te smatra da treba na neki drugačiji način urediti to pitanje.

Član Komisije Nermin Nikšić (Socijaldemokratska partija – SDP) najavio je da će podržati inicijativu iako smatra da bi je možda trebalo preformulirati te zadužiti nekoga ko će to raditi kako bi postojala institucija koja se može smatrati odgovornom ukoliko se posao ne završi.

Da je u pitanju ozbiljan problem ocijenio je danas član Komsiije iz Demokratske fronte (DF) Zlatan Begić te je predložio da se organizira i tematska sjednica Doma te donesu konkretne zaključke, ali i Krivičnim zakonom propisati strožije kazne za odgovorne.

-Podržat ću i ovakvu inicijativu zbog ozbiljnosti teme jer ukoliko postoji jedna osoba u sistemu sa spornom diplomom to je veliki problem – zaključio je Begić.

Predsjedavajuća Komisije Alma Čolo također je najavila podršku inicijativi zbog toga što joj je veoma stalo da se uspostavi sistem odgovornosti.

Komisija je u drugoj fazi podržala je izmjene Zakona o patentu kojeg predlaže Vijeće ministara BiH, koji se usklađuje s aktualnom pravnom stečevinom Evropske unije, a time će biti uklonjeni nedostaci uočeni u postupku primjene Zakona.

Podržane su i izmjene Zakona o Sudskoj policiji BiH kojim se preciziraju nadležnosti i ovlasti Sudske policije.

Članovi Komisije drugi put su dali negativno mišljenje na izmjene Zakona o državnoj službi u institucijama koje je predložio poslanik Damir Arnaut, a u pitanju su izmjene kojima se olakšava prijavljivanje na konkurse.

Izmjene preciziraju da svi kandidati mogu dostaviti obične kopije tražene dokumentacije, a da su samo uspješni kandidati obavezni u propisanom roku dostaviti originale, odnosno ovjerene kopije dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje traženih uvjeta.