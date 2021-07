Italija je u finalu Evropskog prvenstva. To je četvrto finale ove reprezentacije. Oni su večeras savladali Španiju izvodeći penale nakon 120. minuta. U regularnom vremenu rezultat je bio 1:1. U finalu igraju 11.7. sa boljim iz sutrašnjeg susreta između Engleske i Danske.

Pratite tekstualno detalje utakmice:

Žoržinjo siguran!!!!!!!!!

Donaruma brani Moratiju!!!

Bernadeski za 3:2 za Italiju!

Alkantara izjednačuje na 2:2

Bonući također siguran protiv SImona!

Moreno također siguran za Španiju

Beloti siguran za prvi gol iz penala!!

Olmo za Španiju – preko gola, Dobnaruma siguran!

Lokateli prvi izvodi- brani Simon!!

Penali će se šutirati na strani gdje su navijači Italije

🇮🇹🆚🇪🇸 Italy vs Spain goes to penalties!



A place in the final awaits. Who are you backing? 🤷#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 6, 2021

KRAJ UTAKMICE, 120 MINUTA- UTAKMICU ĆE ODLUČITI JEDANAESTERCI

Žuti karton za Bomučija u 118. minuti

115. minuta na Vembliju i dalje 1:1

110. minuta, velika šansa za Italiju, lopta u mreži ali ofsajd, Berardi

Nova izmjena u Španiji, ulazi Tores, izašao Garsia, 109 . minuti

. minuti Izmjena i za Italiju ulazi Bernandeski, napušta igru strijelac gola Kieza

počelo je novih 15 minuta produžetaka

Nova izmjena, Alkantara ulazi za Španiju, izlazi Buskets

kratka pauza

Novih 15 minuta odlučiće možda o polufinalisti

KRAJ PRVOG PRODUŽETKA

Igra se 103. minut, Španci i dalje napadaju

98. minuta Olmo iz prekida direktno šuta na gol, ali golman Italije brani

97. minuta žuti karton za Toloia nad Olmom

97. minuta igra se mirna igra

92. minuta slobodan udarac za Španiju ali daleko od gola Italije

Nakon 90. minuta nema pobjednika, rezultat je 1:1. Igraju se produžeci

⏰ FULL-TIME ⏰



🇮🇹🆚🇪🇸 Morata cancels out Chiesa's opener in first semi-final at Wembley



😱 Extra time coming up!

🤔 Who are you backing? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 6, 2021

1:1 REZULTAT NAKON REGULARNOG VREMENA, IGRAJU SE PRODUŽECI

Foto: Ali Balıkçı – Anadolu Agency

3, minute sudijske nadoknade

89. minuta…i dalj je 1:1

Lokateli i Beloti ulaze za Italiju, a Barela i Insinje napuštaju igru,85. minuta

napuštaju igru,85. minuta Španci i dalje pokušavaju doći do pobjedonosnog gola, preostalo je još nekih 7 minuta

Italijani zbunjeni, mala pometnja u šesnaestercu, korner za Španiju

Alvaro Morata donosi Španiji izjednačenje, 1:1, 80. minuta

Berardi sam pred Simonom u 80 minuti ali direktno u golmana

77. minuta dobra akcija Španije, Morata je pokušao

Izmjena za Italiju, izlaze Emerson i Verati, a ulaze Toloi i Pesina, 74. minuta

Prva izmjena za Španiju izlaze Koke i OjarZabal a ušli su Rodri i Moreno, 70. minuta

Ni jedni ni drugi ne miruju, ide napad za napadom nakon gola Italije

Berard pokušava za Italiju i golman Simon brani u 68. minuti

Španci pokušavaju da dođu do mreže, Olmo ponovo 67. minuta ali pored gola

65. minuta Koke propušta 100% šansu

Španci pokušavaju prema golu Italije nakon pogotka Kieze

60. minut susreta Federiko Kieza i Italija vodi 1:0

53. minuta šansa za Kiezu ali Simon brani

52. minut… povratna za Busketsa ali iznad gola

žuti karton za Busketsa u 51. minuti

50. minut korner za Španiju

48. minuta prvi korner za Italiju

počelo je drugo poluvrijeme

⏸️ HALF-TIME ⏸️



🇮🇹 Emerson hits woodwork for Italy

🇪🇸 Donnarumma keeps out Olmo drive



Who’ll score first? 🤔#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 6, 2021

KRAJ PRVOG POLUVREMENA- 0:0

45. minuta Insinje i Emerson ali lopta preko gola, dobra akcija no ponovo bez rezultata

Italijani i dalje pokušavaju dubokim loptama ali Simon i dalje na mjestu

39. minuta Alba dodaje odličnu loptu, OjarZabal ima čist šut prema golu ali katastrofalan zahvat lopte i ona ide preko gola

38. minuta igra se skoro na sredini

u 34. minuti Imobile pokušva preko Insinjea pred golom Španaca ali ne uspjeva se izboriti

Olmo sebično u 33. minuti pokušava sam prema golu, ali mu ne uspjeva

32, minuta bez golova

Italija pokušava dugim loptama da ugrozi gol SImona ali za sada on je na visini zadatka

27. minuta Olmo pada na ivici šesnaesterca ali Feliks ne sudi ništa igra se nastavlja

ovo je do sada bila najbolja prilika u cijelom meču, Olmo je bio oči u oči sa golmanom

velika šansa za Olma u 25. minuti ali golman Dunaruma odlično brani

igra se ponovo igra oko šesnaesterca i jednog i drugog tima

velika šansa je bila u 21. minuti za Italiju, Imobile pa Barela, spetljali su se pred golom Španije

17. minuta faula za Italiju, slobodan udarac i nema problema za golmana Španije

nova šansa za Toresa dribling prema golu Italije ali slab šut prema golu u 15. min

13. minut šansa za OjarZabala ali nije zahvatio loptu

reprezentativci Italije se odlično brane

Španci posljednjih nekoliko minuta imaju loptu više u svom posjedu

I jedni i drugi pokušavaju doći do protivničkog gola ali neuspješno

7. je minuta igre trenutno mirno na terenu

Španija pokušava kontranapadom u 5. minuti ali nema opasnisti po gol Italije

Velika prilika za Italiju, Imobile u 3. minuti ali ipak ofsajd

Verati pravi prvi faul nad Olmom u prvoj minuti,

Utakmica je počela

Glavni sudija: Feliks Brik iz Njemačke; Asistenti: Mark Borš – Njemačka, Stefan Lup – Njemačka; Sudija asistent za VAR:Marco Fric

Intoniranje himni Španije i Italije

Španija igra u sastavu:

Sastav u kojem će igrati Italija

🇮🇹 Predict who will shine for Italy at Wembley 👇@azzurri | #ITA | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 6, 2021

Istorija

Španija je do sada postigla najviše golova na takmičenju, a u seriji je od 13 uzastopnih mečeva bez poraza, koja traje od oktobra prošle godine.

Italija sa druge strane ima seriju od 32 meča bez poraza, a ona traje od septembra 2018. godine.

Pobjedom bi Španija, koja ima najmlađu selekciju na turniru došla do prilike da osvoji treću titulu prvaka Evrope u posljednja četiri izdanja.

Italija bi pobjedom u finale Evropskog prvenstva ušla kao favorit, bez obzira na pobjednika drugog polufinala, u kojem se sastaju Engleska i Danska.