Na portalu BHRT-a možete pratiti najvažnije vijesti iz svijeta, vezane za koronavirus. U vrhu članka bit će najnovije informacije.

Francuska: Broj umrlih od koronavirusa porastao na 48

Broj preminulih usljed širenja zaraze virusom korona porastao je na 48, izjavio je francuski ministar zdravlja Olivije Veran. Vlasti u Francuskoj uvešće nove restrikcije u namjeri da pokušaju da zaustave širenje zaraze. Škole i vrtići biće zatvoreni na 15 dana u dva područja, i to na Korzici i u području oko grada Monpelje, nakon što su slične mjere preduzete u području sjeverno od Pariza i na sjeveroistoku Francuske. Vlada Francuske odlučila je da od danas na nekoliko sedmica zabrani posjete svim staračkim domovima u zemlji, s obzirom na to da su starija lica najugroženija populacija usljed širenja nove zaraze.

Izrael zabranio okupljanja više od 100 ljudi

Izrael je ograničio okupljanja u zatvorenom prostoru na 100 ljudi u okviru striktnih mjera da se spriječi širenje koronavirusa u toj zemlji, objavio je večeras premijer Benjamin Netanjahu. Zabrana se odnosi na molitve u sinagogama i vjenčanja. Škole će za sada ostati otvorene ali se mogu očekivati izmjene u visokoškolskim ustanovama i predavanja preko interneta.

Indija suspendovala izdavanje viza do sredine aprila

U pokušaju da zaustavi širenje virusa, Indija je najavila da će suspendovati mnogo različitih vrsta viza za osobe koje žele posjetiti zemlju do 15. aprila. Ta mjera stupa na snagu 13. marta, ali će se odobriti izuzeća diplomatama, vladinim i zvaničnicima UN-a, kao i osobama koje putuju s radnim vizama. Najavljen je i minimalni 14-dnevni karantin za sve dolazne putnike, uključujući indijske državljane, koji su stigli iz Kine, Italije, Irana, Južne Koreje, Francuske, Španije i Njemačke nakon 15. februara.

Prva žrtva koronavirusa u Irskoj

Irsko Ministarstvo zdravlja potvrdilo je prvi smrtni slučaj usljed širenja zaraze virusom korona u Irskoj. U Irskoj su do juče zabilježena ukupno 34 slučaja zaraze. Preminula je starija ženska osoba koja se ranije prijavila u bolnicu sa respiratornim problemima, a nakon testiranja je dijagnostikovano oboljenje Kovid-19, koje izaziva virus korona.

Korona virus prerastao u pandemiju

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je korono virus pandemijom. Ovo je rečeno na press konferenciji u Ženevi.

Prvi smrtni slučaj u blizini Štokholma

U Švedskoj je potvrđen prvi smrtni slučaj usljed širenja zaraze virusom korona, saopšteno je iz Univerzitetske bolnice u opštini Hudinge.

Malta: Zabrana putovanja iz još 4 evropske zemlje

Malta je uvela zabranu putovanja iz NJemačke, Francuske, Španije i Švajcarske. Slična zabrana je u ponedjeljak, 9. marta, uvedena za putovanja iz Italije ka Malti.

Prvi smrtni slučaj u Bugarskoj

U Bugarskoj je zabilježen prvi smrtni slučaj usljed širenja zaraze virusom korona, saopšteno je iz bugarskog ministarstva zdravlja. Prema saopštenju ministarstva, danas je preminula šezdesetšestogodišnja žena koja je državljanin Bugarske. Ona je juče prevezena u bolnicu zbog teške upale pluća. U Bugarskoj je do sada potvrđeno šest slučajeva zaraze, uključujući ženu koja je danas preminula.

Abhazija: Potpuno zatvaranje granice 14. marta

Republika Abhazija će potpuno zatvoriti granicu sa Gruzijom 14. marta, kako bi spriječila širenje zaraze virusom korona. Vlasti su ranije uvele restrikcije na granici sa Gruzijom, te su nju od 26. februara mogli preći samo oni kojima je potrebna ljekarska pomoć i koji imaju papire Ministarstva zdravlja Abhazije i Državne bezbjednosne službe Abhazije. Vlada Abhazije preporučila je građanima da ne izlaze iz zemlje, posebno da ne odlaze u države u kojima su potvrđeni slučajevi zaraze virusom korona.

Mađarska: Ograničenja za putnike, zatvoreni univerziteti

Mađarska je danas zabranila ulazak u zemlju putnicima iz Italije, Južne Koreje, Irana i Kine koji nisu mađarski državljani kao odgovor na širenje virusa korona. Iz kabineta premijera Viktora Orbana saopšteno je da mjera stupa na snagu odmah. Mađarski univerziteti biće zatvorenI, a zabranjeni su skupovi u zatvorenom sa više od 100 ljudi i na otvorenom sa više od 500 ljudi.

Prvi smrtni slučaj u Albaniji

U Albaniji je danas registrirana prva žrtvsa koronavirusa, priopćilo je Ministarstvo zdravlja.Kako je objavila agencija MIA, radi se o 73-godišnjoj ženi uz Drača, koja je umrla od teških komplikacija, jer je bolovala i od srčanih i plućnih bolesti: kronične, srčane insuficijencije, arterijske fibrilacije, hipertenzije i slično… Žena je nedavno boravila u Italiji.

Jedan slučaj uzburkao Ukrajinu

Samo jedan slučaj koronavirusa uzburkao je Ukrajince koji su potom zatvorili škole na tri tjedna i zabranili sva okupljanja veća od 200 ljudi.

Povećan broj zaraženih u Pakistanu

Broj zaraženih u Pakistanu se u posljednja 24 sata udvostručio s deset na dvadeset.

Prva smrt u Belgiji

Belgijske vlasti prijavile su jutros prvi smrtni slučaj od virusa korona, dok je u luci Zebriž zadržan kruzer sa više od 3.000 ljudi. Belgijski premijer Sofi Vilmes je putem društvene mreže “Tviter” prijavila prvi smrtni slučaj. Prema njenim riječima, u pitanju je devedesetogodišnja žena. U Belgiji je 314 zaraženih.

Britanija i Švedska bilježe rast zaraženih

U Velikoj Britaniji su trenutno 382 potvrđena slučaja zaraze. U Švedskoj su zabilježena 54 nova slučaja zaraze.

Nove smrti u Iranu

U Iranu 958 novih zaraženih i 63 nove smrti. U Iranu je zabilježeno 958 novih slučajeva, 63 smrti i 228 oporavljenih. Ukupno je u Iranu 9000 zaraženih.

Nove smrti u Njemačkoj i Albaniji

Treća osoba umrla je od koronavirusa u Njemačkoj. Prva osoba zaražena koronavirusom umrla je u Albaniji. Riječ je o 73-godišnjoj ženi koja je imala teške zdravstvene komplikacije.

Google zaposlenicima rekao da rade od kuće

Kako se broj oboljelih u SAD-u popeo skoro na 1000, tehnološki gigant Alphabet, u čijem je vlasništvu Google, zatražio je od zaposlenika u Sjevernoj Americi da rade od kuće kako bi se smanjila mogućnost širenja koronavirusa. Prošli tjedan zaposlenici u Washingtonu dobili su obavijest u kojoj se preporučuje rad od kuće, a međuvremenu je 100 tisuća radnika u 11 ureda diljem SAD-a i Kanade obaviješteno o preporukama.

Austrija prekida promet s Italijom

Austrija je zaustavila sav putnički željeznički promet s Italijom. U Austriji je do sada zabilježen 131 slučaj koronavirusa. Ovim činom tamošnje vlasti žele spriječiti dodatno širenje zaraze.

Poljska zatvara škole

U Poljskoj se sve škole zatvaraju na dva tjedna. Broj zaraženih u Poljskoj je 25.

Iran optužuje Ameriku

Iran tvrdi da su im američke sankcije znatno otežale borbu protiv koronavirusa. Zbog sankcija, kako tvrde, teže dolaze do lijekova i medicinskih potrepština.

Disneyland u Tokiju zatvoren

Disneyland u Tokiju neće biti otvoren najmanje do sredine travnja, javlja CNN. Zabavni park u Japanu zatvoren je 29. veljače.

Prvi slučajevi u Hondurasu

U Hondurasu su zabilježeni prvi slučajevi zaraze koronavirusom u toj zemlji, kako javljaju lokalni mediji, ukupno je do sada zaraženo dvoje ljudi.

Novi broj zaraženih u JAR-u

Još šest slučajeva potvrđeno je u Južnoafričkoj Republici (JAR), čime je broj zaraženih tamo narastao na 13.

Britanska ministrica zdravstva ima koronavirus

Ministrica zdravlja i konzervativna zastupnica Nadine Dorries pozitivna je na koronavirus, javlja BBC. Prve simptome primjetila je u četvrtak nakon sastanka kojem je nazočio i sam premijer. Dorries je rekla da je poduzela sve preporučene mjere opreza nakon što je saznala i da se nalazi kod kuće u samoizolaciji.

Niz novih slučajeva u svijetu

Zabilježeno je sve više novih slučajeva pojave koronavirusa u svijetu. Njih deset u Indiji, 24 u Austriji, tri u Poljskoj, dva nova slučaja u Australiji kao i dva na Maldivima te jedan slučaj u Vijetnamu i njih šest u Izraelu.

Prva smrt u Belgiji

Belgijsko ministarstvo zdravstva izvijestilo je o prvom smrtnom slučaju od koronavirusa u zemlji, javila je novinska agencija Belga pozivajući se na priopćenje ministarstva. Navodi se da je preminuli pacijent bio 90-godišnjak.

Merkel: 70 posto njemačke populacije moglo bi se zaraziti

Njemačka kancelarka Angela Merkel kazala je na jednom zatvorenom stranačkom sastanku kako bi se, ako se uskoro ne nađe cijepivo, 70 do 80 posto njemačke populacije moglo zaraziti. Njezinu je izjavu potvrdio ministar zdravstva Jens Spahn koji je rekao da je scenarij u kojem bi se zarazilo 60 do 70 posto njemačke populacije izgledan u slučaju da se uskoro ne razvije cjepivo. No, u tom slučaju bi više od 80 posto zaraženih to preboljelo gotovo bez razvijanja bilo kakvih simptoma.

Mjere u Moldaviji

Moldavija zatvara sve škole, vrtiće i fakultete. Jučer su zabranili dolazak u zemlju svim strancima iz područja zahvaćenih virusom. Moldavija je dosad zabilježila tri slučaja zaraze, bez smrti.

Prvi slučaj virusa u Turskoj

U Turskoj je potvrđen prvi slučaj zaraze koronavirusom, potvrdio je ministar zdravstva te zemlje Fahrettin Koca. Koca je kazao kako su pozitivni rezultati testa na koronavirus kojem je, zbog sumnje, podvrgnut turski državljanin. Zaraženi je dobro, slijedi testiranje njegove obitelji.

Prva smrt u Indoneziji

U Indoneziji je umrla prva žena zaražena koronavirusom. Riječ je o 54-godišnjoj ženi. Indonezija ima još 26 potvrđenih slučajeva zaraze.

Zatvorena granica

Mongolija privremeno zatvara granicu s Rusijom zbog koronavirusa.

Indija postrožava kontrolu

Indija je proširila listu zemalja koji se moraju staviti u samoizolaciju nakon dolaska u zemlju. Na 14 dana se samoizolirati moraju oni koji dolaze iz sljedećih zemalja: Kina, Hong Kong, Južna Koreja, Japan, Italija, Tajland, Singapur, Iran, Malezija, Francuska, Španjolska i Njemačka.

Washingtonske mjere

U tri okruga u američkoj saveznoj državi Washington zabranit će se okupljanja s više od 250 ljudi, javlja The Seattle Times.