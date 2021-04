Vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja Prijedor Slobodan Javor ponudio je ostavku na ovu dužnost iz, kako je rekao, moralnih razloga zbog događaja koji su doveli do prekida vakcinacije protiv koronavirusa početkom ove sedmice.

On je istakao da javnost treba da zna da ovo nije prvi put da u ovoj zdravstvenoj ustanovi dolazi do prekida hladnog lanca i da se ista ili slična situacija desila i prije otprilike godinu dana kada je tadašnja skupštinska većina predvođena SNSD-om razriješila direktora Doma zdravlja iz DNS-a i imenovala novog direktora iz SNSD-a.

“U to vrijeme došlo je do prekida hladnog lanca vakcina koje su bile smještene u dva odvojena frižidera na dvije odvojene lokacije. Ono što je zanimljivo je da u tom trenutku nije nestalo struje, već kabal iz tih frižidera nije bio dovoljno uključen u struju, odnosno bio je u utičnici, ali nije bio uključen u struju. Da li je to bio ljudski faktor ili ne, u to ne ulazim”, naveo je Javor.