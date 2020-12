Odluka o povlaćenju iz kampa “Lipa” možda je najteža koju sam morao donijeti od dolaska u Bosnu i Hercegovinu, kazao je gostujući u programu BHRT-a odlazeći šef Misije Međunarodne organizacije za migracije (IOM) Peter Van der Auweraert.

Prema njegovim riječima, gradonačelnik Bihaća i vlasti Unsko-sanskog kantona (USK) znali su od prvog dana “Lipe” da IOM traži da se taj centar poveže sa sistemom napajanja strujom i vodom i da se pripremi za zimu.

“Bez obzira što smo imali osam mjeseci za to, ništa nije urađeno. Nismo tako lako odlučili da se povučemo iz “Lipe”, jednostavno, tamo se nije mogla osigurati sigurnost, nije bilo struje, vode, normalnih šatora, nije bilo uslova za život migranata”, rekao je Van der Auweraert.

On je podsjetio da je Vijeće ministara BiH u ponedjeljak odlučilo da će “Lipa” biti stalni smještaj za migrante, tako da ih je privremeno trebalo prebaciti u “Biru” dok se “Lipa” ne uredi.

“Vlasti Unsko-sanskog kantona su to odbacile i to je ta situacija, tako da je ovo sada postao zimski zatvor. Migrantima policija ne dozvoljava da napuste centar, a strahuje se da će doći do gubitka života. Pogledajte samo šta vatra može da učini. Takav užas se može desiti, a mi to želimo izbjeći”, kaže Van der Auweraert.

Šef Misije IOM-a kazao je kako naredni korak treba doći od vlasti u Bosni i Hercegovini.

“Nije to samo ministar sigurnosti, to je Vijeće ministara, to su lokalni organi vlasti. Neko mora odlučiti gdje će migranti koji su trenutno zaustavljeni u “Lipi”. Nemojmo zaboraviti da imamo 1500 ili više njih koji su u napuštenim zgradama, u šumama, u okolini Bihaća i Velike Kladuše. Neko mora odlučiti gdje će oni biti smješteni, za stalno ili privremeno. Nakon što se donese ta odluka i ako se ona može provesti, odmah počinjemo raditi. IOM ne može odlučiti gdje će migranti boraviti, kazao je Peter Van der Auweraert.