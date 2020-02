Nekada sjajni holandski fudbaler Robin van Persie izjavio je da njegov bivši klub Manchester United ne smije nastaviti da mijenja menadžere, te da bi Ole Gunnaru Solskjaeru trebalo dati vremena da može dokazati da vrijedi.

Zanimljivo Van Persie i Solskjaer nedavno su imali verbalni sukob preko medija, kada je Holanđanin prozvao menadžera Uniteda da je nakon poraza od Arsenala trebao pokazati više bijesa.

Solskjaer nije najbolje prihvatio takav komentar, te je Van Persieu odgovorio da je sve što je uzeo njegov dres u Unitedu sa brojem 20 i da nema pravo kritikovati njegov trenerski stil, te mu je obećao da se neće promijeniti.

No, sada je Van Persie promijenio priču, možda mu je u tome pomogla nedavna pobjeda “crvenih đavola“ na gostovanju kod Chelseaja.

“Nakon što je Alex Ferguson otišao svi su shvatili da će biti jako teško zadržati nivo na koji je on klub doveo i tu ga držao godinama. Svi su to mogli vidjeti. Poslije njega bili su David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho i sada Solskjaer. Fergusonu je trebalo vremena da se prilagodi i dođe do određenog nivoa. Ne mislim da je idealno da klub stalno mijenja menadžera svake dvije godine. Nije dobro da klub stalno mijenja menadžera. Ako idete po Soslkjaera, idite po njega i dajte mu vremena. Takvo je moje mišljenje, jer klub mora pronaći neku stabilnost“, kazao je Van Persie prenose britanski mediji.